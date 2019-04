De fleste der ejer en sæsonbil kender til følelsen, når det begynder at krible og krable for at få plader på bilen og få den ud at køre.

Min BMW Z3 Coupé er ét skridt tættere på det mål. Den er nemlig blevet synet og godkendt til at tage to år mere på vejene. Jeg havde dog lige et par problemer, som der skulle styr på inden at dette kunne lade sig gøre.