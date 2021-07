Mening med galskaben

Audi gør det helt sikkert for at bibeholde noget af det klassiske udtryk ved deres biler, men hvorfor ikke bare føre de rigtige afgangsrør ud gennem kofangeren? En udstødning udleder vel akkurat samme mængde skadelige partikler, uanset om udstødningsgassen ledes lodret ud i atmosfæren eller vinkles ned mod asfalten. Det kommer næppe til at redde nogle menneskeliv.

Retfærdigvis bør jeg nævne, at vinklingen på udstødningsrørene er et forsøg på at gøre det mindre ubehageligt at køre bag en dieselbil. Når udstødningsgassen sendes ned mod asfalten, har den længere tid til at blande sig med den rene luft, og på den måde undgår man for meget ubehagelig diesellugt. Men udledningen af skadelige stoffer er naturligvis den samme.