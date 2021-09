Hvad!! Er Suzuki Jimny en god investering?

Brugtpriserne på Jimny er røget i vejret

Jeg har ikke tænkt mere over det, indtil at en kollega fra en anden afdeling sendte mig en mail. Hans hustru havde forelsket sig i en Jimny, men han kunne ikke finde noget eksemplar på Biltorvet eller Bilbasen. Han sendte mig derfor et tysk eksemplar fra mobile.de.

Da jeg åbnede linket, undrede jeg mig over, at han havde valgt så dyrt et eksemplar, som kostede 30.000 euro (223.000 kr.) Den var fra 2019 og havde kørt 15.000 km. Da jeg selv begyndte at søge videre, gik det op for mig, at prisen var helt fair sammenlignet med andet til salg.

100.000 kr. i afgift

Man kan sagtens finde en spritnyt Jimny, der har kørt 0 km fra 2021 til omkring 20.000 euro, men så er de alle ombygget til van. Vil du have en fra 2019 - altså med bagsæder - er historien en helt anden. Her skal man betale minimum 25.000 euro (185.000 kr.) for et eksemplar, der har kørt flere tusind kilometer. Dertil skal du betale registreringsafgift til staten på omkring 100.000 kr.