Fra arkivet: En roadster med tag på!

'DIESES AUTO WIRD nicht everybody's darling'. Det er et af de citater, man kan læse i pressematerialet om den nye BMW Z3 Coupé. At dømme efter omgivesernes reaktioner efter at have kørt bilen, må jeg give BMW's pressefolk ret.

Jeg har endnu ikke mødt nogen, der ytrede sig positivt om designet af Z3 Coupé, og jeg må indrømme, at jeg selv fandt den smagløs, da de første billeder dukkede op. Men efter at have haft Z3 Coupé inde på livet tænder jeg mere og mere på den. Z3 i roadsterudgaven har aldrig rigtigt været min kop te, og skulle det endelig være, så kun i M-versionen, hvor den imponerende motorkraft opvejer bilens øvrige mangler.

Men på en eller anden måde kan jeg bedre forsvare en Z3 Coupé, fordi hele dens personlighed er mere unik. At det ikke var designere, men ingeniører, der har forestået forvandlingen af Z3 Coupé, kan måske forklare det lidt specielle udseende. Fem ingeniører så flere muligheder i Z3 Roadster. De fik fat i én, tog en vinkelsliber, skar forruden og kalechen af, byggede en kabine op i ler og vupti, Z3 Coupé var undfanget på idéplanet. Et par designere hjalp dog i den sidste ende med at fjerne de allerværste bøffer.