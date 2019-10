Drømmegarage: Mød John og hans vanvittige samling af racerbiler

En March IMSA GTP-racer, en amerikansk racerbil fra 1983 med en gigantisk Chevy V8-motor. Motoren er faktisk grunden til, at John uden at rynke på næsen spenderede 250.000 dollars på bilen.

For som han siger: “Med den motor, hvor meget kan så gå i stykker?!” med reference til, at Chevys V8’er er kendt for at være bundsolid og billig at holde kørende. Præcis det faktum understreger han få minutter efter, hvor han hopper ned i cockpittet og uden advarsel fyrer op for den gamle racer.

Den starter med et brag og garagen fyldes med en voldsom lyd – en blanding mellem en gammel Formel 1-racer og en klassisk amerikansk V8-lyd. Det kildrer bogstavelig talt i mine øregange - et tegn på, det er ALT for højt, men jeg kan ikke få mig selv til at sætte to fingre i ørene.

Efter et par dap på speederen stikker John hovedet ud af bilen. Hans ansigt er dækket af det største drengerøvssmil, og han råber til mig: “ER DET IKKE SINDSSYGT!!!”

Jeg kan kun give ham ret, men larmen er så høj, at jeg i stedet vælger at vise ham mine hår på armene, der står som lodrette børster. Til spørgsmålet om han købte den som en investering svarer han prompte: “Nej, jeg købte den til at fucke rundt med og tage den til trackdays!” En sætning, der fortæller alt om hans tilgang til biler.