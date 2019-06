Brandts Pitstop: Nyt fodtøj til "Klovneskoen"

Fik endelig fundet de rigtige fælge

For at gøre en lang historie kort opgav jeg faktisk at finde et sæt originale fælge og accepterede, at jeg bare ville beholde mine “Style 23”, som jeg købte den med. Når man ejer en Z3 Coupé, kommer man hurtigt i kontakt med ligesindede, og jeg kendte faktisk til en anden “Klovnesko”-ejer, som havde de fælge liggende, som jeg ledte efter. Så jeg hev fat i ham og spurgte, om han kunne være interesseret i at sælge dem?

På daværende tidspunkt var han endnu ikke klar til at skille sig af med dem, men som tiden gik, indså han (heldigvis), at han nok aldrig ville få dem brugt. Så jeg fik tilbuddet om at købe dem, og efter lidt prisforhandling slog jeg til.

De var dog ikke helt klar til brug og trængte til at blive renoveret med ny lak. Så det har jeg fået lavet over vinteren. Fælgene er først blevet glasblæst, siden spartlet og til sidst lakeret. Resultatet er blevet fantastisk. Efter renoveringen står de fire fælge mig i 5.800 kr. Hvilket jeg synes, er helt ok.