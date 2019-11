Brandts pitstop: Møgbeskidt "Klovnesko"

Rengøring af sæder

Først påfører jeg sæben på min opvaskebørste, hvorefter jeg, med roterende bevægelse, arbejder sæben ned i læderets porrer - det er her skidtet gemmer sig. For at holde styr på, hvor langt man er kommet, er det en god ide at arbejde på ét felt ad gangen og lade syningerne definere feltet.

Mens sædet stadig er vådt tørrer jeg efter med en hvid klud, så sæben ikke tørrer fast. Det står hurtigt klart, at selvom sæderne til at starte med så rene ud, så beviser den nu brune klud, at de er møgbeskidte. Taget i betragtning, at det ikke er mere end halvandet år siden, at jeg sidst rensede mine sæder, bliver jeg overrasket over hvor beskidte i egentlig er.

Efter en grundig omgang rens, afslutter jeg med læderpleje, som er med til at holde læderet smidigt. Sådan undgår man, at læderet bliver tørt og derved sprækker. Denne behandling burde alle med lædersæder gøre én gang om året.