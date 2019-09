Brandts pitstop: Er det en joke, BMW?

Jeg er normalt en stor fan af BMW og specielt deres lidt skæve modeller, som min egen BMW Z3 Coupé. Men her er de altså gået for langt.

Siden de lancerede den nye BMW 7-serie har jeg forsøgt at vænne mig til de gigantiske nyrere, men det går ikke så godt. Jeg har dog trøstet mig ved, at jeg ikke i min vildeste fantasi kunne forestille mig, at de ville gøre dem større end 7-serien. Men det er lige sket!

Dog er det kun et koncept - som ikke er produktionsklar. Men i følge BMW's udsendte pressemeddelse skal BMW Concept 4 vise essensen af en fremtidsorienteret coupé, som samtidig er et bud på den næste generation af BMW 4-serie Coupé!

I pressemeddelelsen påpeger de ligelede, at den "karakteristiske kølergrill" skal understrege, at der er tale om en ægte køremaskine.

BMW har en perlerække af legendariske køremaskiner i sit arkiv - og ingen af dem har haft brug for så tåbelig en front, så det er mig en gåde, hvorfor de skal ødelægge et ellers flot design med den front.

Det er en skam, fordi resten af bilens design ser, i mine øjne, skrapt ud.