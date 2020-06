BMW Z3 Coupé: Klovneskoen har fået racer-behandling

I vinter satte jeg et sæt nye fjedre på min BMW Z3 Coupé. Det er et sæt fra Eibach, der sænker bilen 30 mm og giver den det helt rette look. Sammen med de nyligt renoverede Style 32-fælge er udseendet ved at være komplet.

Men det er altid en god ide at få foretaget en firehjulsudmåling efter man har pillet ved undervognen for at sikre, at hjulene står korrekt. Den nemme måde er, at køre til et af de mere avancerede værksteder, som har en maskine, der automatisk foretager udmålingen.

Firehjulsudmåling på den gamle måde

Hvis man ikke er til den moderne tilgang, kan man kaste sig ud i den klassiske firehjulsudmåling, som den er foretaget siden bilen blev opfundet.

Jeg har fået det gjort for tre år siden samtidig med, at jeg fik skiftet kobling - dengang var det ikke den nye kobling, der forvandlede bilen mest, men firehjulsudmålingen, der fuldkommen transformerede den måde, min Z3 Coupé opførte sig på vejen.