Motoren lånt fra en motorcykel

Bagagepladsen var der også tænkt meget over. BMW Z13 har plads til et sæt ski på maksimalt to meter. De to “bagsæder” kan også foldes sammen for at øge bagagepladsen yderligere. For at give en større følelse af rummelighed i kabinen, valgte man også at forlænge foruden op i taget.

Det var ikke kun plads og placering, der skulle tænkes over. Det var også et krav, at bilen skulle være brændstofsøkonomisk. Den opgave plads løst ved at bruge en lille firecylindret motor på 82 hk, som var lånt fra en BMW K1100 motorcykel. Motoren er placeret over baghjulene i stil med, det man finder i en Renault 5 Turbo. Gearkassen er en trinløs CVT-gearkasse, som BMW lånte fra Ford. Hele pakken vejede blot 830 kg.