BMW M3 Touring: Hvor blev du dog af?

Da jeg tilbage i april blev far, blev mine endeløse søgning på Mobile.de ændre markant. Pludselig var to sæder og et bagagerum på 410 liter ikke nok - min Z3 Coupé bliver aldrig en familiebil.

Min jagt efter den perfekte familiebil har sendt mig i mange forskellige retninger. Til at starte med var jeg fast besluttet på, at jeg skulle have en 5-dørs BMW 130i med manuelt gear. 265 hk, baghjulstræk og rimelig praktisk - hvad mere har man brug for? Men da jeg kommer til at køre en del, og bilen samtidig skal deles med min kæreste, er ideen efterfølgende blevet sat på pause.

Forleden sad jeg endnu engang og havde søgt tilflugt i min drømmeverden på nettet. Her faldt jeg over en gammel kending, som jeg næsten havde glemt - BMW M3 Touring (E46). Den dukkede op i en googlesøgning, og jeg blev omgående grebet af irritationen over, at BMW aldrig fik nosset sig sammen til at bygge bilen. Det er i mine øjne den HELT perfekte bil til en familie på tre.