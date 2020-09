4 år i BMW Z3 Coupé: Så meget har det kostet

Det har kostet under 1,5 kr. pr kørt kilometer

Jeg synes, at det er yderst rimeligt, at mine samlede udgifter for tre sæsoner i min Z3 Coupe løber op i knap 24.000 kr. Det svarer til 1,39 krone pr. kørt kilometer.

Prøv at spørge Mikkel Thomsager, hvad hver af hans kørte kilometer har kostet i hans Ferrari 360 Spider? Jeg er ikke sikker på, at han har lyst til at lave det regnestykke.

Projekter i fremtiden?

Jeg har ikke nogen projekter planlagt, da jeg grundlæggende synes, at bilen er, som den skal være. Men jeg går og pønser på idéen om at montere en anden udstødning. Der skal ikke særlig meget til, for at få rækkesekseren til at lyde afsindig godt.

Det bliver et større projekt, for det skal være en komplet udstødning. Jeg ønsker nemlig ikke at skære i den originale udstødning for at kunne montere en bagpot. Alt, hvad jeg laver af ændringer på min Z3 Coupé, skal kunne tilbageføres til 100 pct. original stand.

Jeg har også stadig et ønske om, at få skiftet centerkonsollen, så jeg slipper for træ-looket.