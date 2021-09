VW’s elbil bliver tromlet af det koreanske alternativ

Vogt jer, Volkswagen! De sydkoreanske elbiler kommer, og de har vundet danskernes hjerter. I hvert fald hvis man skal tro kommentarerne på vores sociale medier.

Vi spurgte følgerne på Facebook og Instagram, hvilken de helst vil have: En Volkswagen ID.4 GTX eller en Kia EV6 Performance med Upgrade-pakke. Begge koster 410.000 kr. Og støtten til Kia EV6 er overvældende. I skrivende stund har de to opslag fået tilsammen 56 kommentarer. 34 vælger uden forbehold EV6’eren, mens kun 3(!) vælger Volkswagen ID.4 GTX. Resten har ikke helt forstået opgaven og vælger alt fra Polestar 2 til Mercedes-AMG C 63.