Nej, Schweiz er ikke klar til at forbyde elbiler

Løgn eller dovenskab?

Forslaget er ikke vedtaget, og selv hvis det bliver, er det altså kun i yderste konsekvens, at man vil begrænse kørslen i elbiler. Man Schweiz er altså på ingen måde klar til et forbud mod elbiler. Det er i bedste fald doven journalistik og i værste fald manipulerende løgn.

Historier som denne får medvind på sociale medier, fordi der findes en gruppe, der er indædt modstandere af elbiler (min svigerfar er i øvrigt ikke en af dem). Den lille gruppe ønsker at få bekræftet, at elbiler er dumme og grimme, og deler gerne vilde påstande om elbiler, der ikke har hold i virkeligheden.

Det er vildt nok i sig selv, at et land i Europa overvejer at begrænse, hvornår du kører i din bil, hvor høj kvalitet du streamer film i, og om du vasker dine sokker på 40 eller 60 grader. Der er ingen grund til at pynte på sandheden.

Klummen er et udtryk for skribentens personlige holdninger og oplevelser.

*[sic]: Citeret inklusiv eventuelle fejl