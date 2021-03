Mød redaktionens nyeste mand: "Der kan være kamp om ladestanderen"

Jeg glæder mig!

For mig betyder det ikke meget, om bilen kører på el, benzin, diesel eller raketbrændstof. Den første bil, hvor jeg satte mig bag rattet i embeds medfør, var en Dacia Sandero Stepway.

Og selvom jeg bare skulle køre bilen i fem minutter, så vi kunne tage billeder, var jeg helt op at ringe, da jeg kom hjem. For jeg synes stadig, at det er for vildt, at man kan få lov til at arbejde med noget, man brænder så meget for. Og forhåbentlig bliver det aldrig kedeligt at køre en bil for første gang - uanset om der står Dacia eller Dallara på.

Så I kan tro, at jeg glæder mig helt enormt til at dele Danmarks absolut bedste biljournalistik med jer - her på bilmagasinet.dk, Facebook, YouTube, Instagram og selvfølgelig i bladet.