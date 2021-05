Hvad er den perfekte familiebil? Her er mit bud!

Fire gode bud

Men hvilken skulle vi så vælge? Det blev med det samme klart, at den skulle være brugt. Vores kørselsbehov i hverdagene er begrænset, så det gav ikke mening at betale for at lease eller købe en ny bil. Udover prisen og formen havde vi et par andre krav til udstyr, hestekræfter, tilbagelagte kilometer og årgang.

Efter at have plottet kravene ind på en hjemmeside og scrollet resultaterne igennem, blev det tydeligt, at der var fire modeller, der var interessante: Ford Focus, Skoda Octavia, Mazda 6 og Seat Leon. Focus’en repræsenterede som udgangspunkt mest udstyr for pengene, men spørgsmålet var naturligvis, om der var plads nok. Focus’ens 1,0-liters motor har en behagelig rumlen, og de gode køreegenskaber er ikke gået tabt i stationcar-varianten. Men man kan godt mærke, at det ikke er en stor bil. Bagagerummet er - i den 2015’er vi kørte - på 490 liter, men pladsen på bagsædet er trang, og selv på forsædet var der en følelse af, at der lige mangler et par centimeter på alle leder.