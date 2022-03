Steen kører gammel Saab - så kom rockerbøden

Ejerafgiften er en rockerbøde

Der eksisterer over 1 mia. biler i verden, og 99 ud af 100 af dem er drevet af forbrændings­motorer. Det er ikke så godt, når der er et politisk ønske om at sænke CO2-udslippet fra transportsektoren, og herhjemme skaber det to muligheder for folkevalgte politikere, der vil have flere elbiler og færre fossilbiler:

1. Man kan gøre elbilerne billigere ved at sænke afgifterne på dem. Vi ved fra det norske bilmarked og fra tidligere danske afgifts­omlægninger i blandt andet 2007, at et moderne marked er let at påvirke i en bestemt retning – giv bilkøberne en gulerod, så går de i den ønskede retning. Lavere afgifter og andre fordele påvirker køberne af nye biler, hvilket vil sive ned gennem brugtmarkedet og foranledige en omlægning af hele bilparken i et naturligt tempo. Det giver mening, og jeg synes, gulerodsmetoden er en god og dansk måde at gøre det på.

2. Mulighed nummer to er at gøre elbilerne billigere og almindelige biler dyrere. Rockerbødemetoden er praktiseret af skiftende danske regeringer i årtier og er i dag en uendelig skattespiral, men bare kan skrue op for. Det gælder både nye og eksisterende biler og foregår sådan, at staten sender rocker­bøder ud til alle ejere af en indregistreret bil forklædt som “årlig ejerafgift”.