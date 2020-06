Steen er bilentusiast og har en VW Up, så hvad skal han købe i stedet?

Max 15.000 kr. i budget

Mit budget er 12.000 kr., men jeg kan strække mig til 15.000 kr. på en god dag. Jeg skal spare dig for årsagen til det noget beskedne bilbudget (finanskrise, skilsmisse, modvilje mod at betale sindssyge registreringsafgifter, you name it), og konstatere, at sådan er det. Man kan sagtens få en bil, der kan køre, til 12.000 kr., men spørgsmålet er, hvor vi skal hen denne gang?

For syv år siden blev jeg indehaver af en pragtfuld Mercedes W124, en 300 E sedan, som jeg skrev om i Vores Biler her i bladet. Den fik en vandskade på grund af en utæt liste i soltaget, og dagen efter var det minus 14 grader. Vand og is er ikke nogen god ting i en 80’er-bil, og den blev aldrig sig selv igen. Jeg vinkede farvel til den en søndag nat i regnvejr, efter at en serbisk opkøber havde givet mig 8.000 kr. i hånden (da var gearkassen også stået af).

Så var det, at vi købte en ny Up med 60 hk, men i krisetider må man støtte de lokale virksomheder, så nu skal jeg have en lortebil.

Der er et herligt udvalg i den folkelige ende af markedet, hvor bilerne er så billige, at sælger er for nærig til at bruge penge på en annonce på Bilbasen, og bruger Biltorvet eller dba.dk, hvor det ikke koster noget.

Når læsere spørger os på redaktionen om biler, begynder vi altid med at spørge til deres bilbehov. Tænk lige over det, siger vi, for hvis du er ligeglad med biler og kun er dig selv, er der jo ingen grund til at bruge en formue på afgifter på en ny bil. Omvendt skal du ikke købe en Picanto, hvis din hustru er svært bygget, eller du har tre drenge på 188 cm.