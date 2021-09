Jeg bor i udkantsdanmark så langt ude på landet, at der kun er to busser om dagen (på hverdage). Det er tæt på Storebælt med havgus, og da det ofte blæser en halv pelikan, er en motorcykel udelukket som eneste transportmiddel – man skal jo kunne komme på genbrugspladsen og have et læs brænde med på en trailer.

Jeg skal ikke køre mange kilometer i min private bil, men selvfølgelig skal jeg have en (der er ingen taxaer på landet længere efter at kommuner og regioner har fjernet deres eksistensgrundlag). Slutbrugere i lortebil-segmentet køber nødigt brugt bil til over 20.000 kr., så det er budgettet.