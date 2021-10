Kan man købe en brugt bil til 20.000 kroner, som for eksempel kan starte, når man drejer nøglen? Det er det klassiske spørgsmål for slutbrugere. Vi går efter de biler, ingen andre vil have, for de er billige!

Svaret er ja, du kan godt få en billig bil, der både kan starte og køre, og den kan også være synet inden for budgettet. Det giver ingen garanti for mekanik eller rust, men bør give et minimum af sikkerhed, hvad angår styretøj, lys og bremser.

Problemet er heller ikke prisen for at holde lortet kørende. Det er umuligt at lægge et budget for reparationer, for i lortebil-segmentet lever vi med en vished om, at vore biler kan afgå ved døden af naturlige årsager i morgen. Der er ingen grund til at tage bekymringer på forskud, så vi nyder dem, mens vi har dem.

