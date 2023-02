Hvad sker der?

Morgan Motors´ trehjuler fra 2012 var en djævel med en stor og tung 2-cylindret luftkølet motor på 1,8 liter, der var placeret ude foran forakslen og udløste et tordenbrøl som en virkelig olm Harley-­Davidson.

Når man gav gas, prøvede det enlige baghjul desperat at finde fodfæste, mens bagenden slog vildt fra side til side, og man følte sig mere som en domptør for en okse i panik end som fører af en bil. Kørte du for kvikt ind i et sving, kørte trehjuleren ligeud. Den nægtede at dreje!

Bachmann lader skægget stå og slås med den bindegale Morgan 3 Wheeler fra 2012

Det er derfor med respekt for førlighed såvel som for Bil Magasinets gode forhold til bilhuset My Garage i den gamle tæppefabrik i Vejle, at jeg får overdraget nøglen til den nye generation af mærkets nye danske sælger, Lasse Kristensen.