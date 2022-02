Her er der masser af plads: Lej en bil og kør ud i en ørken

Planen var at køre til Las Vegas, men under en pause læste jeg et skilt, der sagde “Velkommen til Mojave-­ørkenen”.

Her er fri adgang i bil, så længe man holder sig til spor og grusveje (og passer på ikke at køre skildpadderne over, når det har regnet).

Der stod også på kortet, at spor markeret med “4x4 trail” kun er egnede for firehjulstrækkere, og at det var på eget ansvar. Perfekt, det er lige noget for jeg og min Toyota, tænkte jeg, og kørte 30 km ind i ørkenen ad grusvejen, før jeg drejede af til et 4x4-spor.

Smallere og grovere spor

Nu blev grusvej og små kaktusser erstattet af et smallere og grovere spor og større og færre kaktusser, så jeg standsede, satte den 6-trins automatgearkasse i Neutral og drejede transmissionen over på 4x4.

Jeg anede ikke, hvor sporet førte hen, og havde ingen navigation, men jeg havde en hel liter vand og højt humør.

Sporet blev mere og mere knoklet, indtil det tilsyneladende sluttede, så jeg steg ud og kravlede op ad bjerget. Her havde faktisk været et spor for årtier siden, men knæhøje sten og dybe huller ville udfordre min lejebil. Herligt!

Jeg satte køreprogrammet i “Rock” og gearkassen i lavgear, og nød nu godt af kombinationen af et solidt chassis, en forstærket vognbund, firehjulstræk og en tro på, at vi nok skulle nå op.