Klumme: En laaaang tur hjem i eldrevet Jaguar

Rækkevidden var 370 km til at starte med

90 kW-batteriet er ladet 100 pct. op, og kabinen er forvarmet inden afgang, så der kan ikke lades mere strøm på. Bilen angiver nu sin rækkevidde til 370 km – der synes at mangle 100 km? Det er nu ikke et problem, for 370 km er fint, hvis det er et reelt tal (det svarer cirka til rækkevidden på en benzintank i en Jaguar F-Type med V8-motor).

Jeg kører med 110 km/t over Storebæltsbroen og videre tværs over Fyn med 130 km/t. Det går godt, og bilens resterende rækkevidde følger nøje nedtællingen til destinationen på navigationsanlægget.

Det er nødvendigt at lade, så jeg stopper ved Clevers 50 kW-lader ved Bilka i Vejle. Her er en ledig stander, men det er ikke verdens hurtigste, for 40 minutters pause giver kun godt 100 km på batteriet – det var ikke meget. Nå, videre nordpå til Skanderborg, hvor jeg vender om, og sætter kursen retur.

Og her støder jeg på et problem, som ikke er bilens skyld, men som den lider under: Hvad gør man, hvis en offentlig lader er optaget?