Klumme: Det er lovsjusk!

Bare ærgerligt, Sonnyboy...

Der fulgte ingen vejledning eller værktøjer med til virksomheder i branchen, så de måtte selv gætte, hvordan man værdifastsætter en fire (nå-nej, tre) måneder gammel bil.

Store og små erhvervsdrivende, som lever af at sælge og formidle mobilitet, måtte finde sig i, at de fremover skulle bruge endnu mere tid på at prøve at gennemskue, hvilke absurde regler de nu skulle operere under – i stedet for at drive og udvikle deres forretninger.

I starten af 2020 blev verden så ramt af corona-pandemi, forsyningskrise og mangel på mikrochips, der blev fulgt af krig i Europa, inflation og stigende renter. Hold da op – godt vi har tidssvarende og smidige lovgivere, eller – hvad, det har vi ikke?! Nej, for brugtmarkedet for biler opførte sig også tosset.

Mangel på nye biler betød, at nogle brugte biler var mere værd som brugte end som nye. Og det gjorde nas for dem, der skulle have genberegnet deres firmabil, for den kunne sagtens være mere værd efter tre-fire måneder end som ny.

Husk, at der var så lang leveringstid på en ny model som Audi Q4 e-tron, at Audi fjernede prislisten fra sin hjemmeside. Levering var så langt ude i fremtiden, at prisen kunne nå at ændre sig mange gange inden, kunden fik bilen.

Dem, der bliver ramt af genberegningen, kan intet stille op. De kan ikke klage eller anke afgørelsen – det er bare ærgerligt, Sonnyboy ... og der er typisk 33 måneder tilbage af leasingkontrakten.