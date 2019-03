Bachmann's 10 favoritter fra Genève

Manden bag David Brown Automotive er en forretningsmand fra York med en forkærlighed for britiske GT-biler fra 1960'erne. For nogle år siden købte han en Aston Martin DB5 og monterede moderne bremser og hjulophæng for at få en mere tidssvarende køreoplevelse - det var dog stadig en gammel bil. Så tog han chassis og drivline fra en moderne Jaguar XKR, og byggede en Aston Martin lookalike oven på.

Der bruges over 7.200 mandetimer på at fremstille hvert eksemplar af David Brown Speedback GT, så prisen løber i vejret. Basisprisen er 495.000 pund (4.320.000 kr.), men i praksis bygges hver enkelt bil efter købers ønsker, så prisen er reelt højere. Den 5,0-liters kompressor-V8'er yder 550 hk, men er angiveligt let at få op på 600 hk.