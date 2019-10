Kommentar: Facebook er en snylter

Nå, så Steen Bachmann er utilfreds med, at der kommer en konkurrent, der er dygtigere end Bil Magasinet? Ja og nej. Der er ikke ret mange amerikanske virksomheder, der kan lave et blad på dansk til danske biltosser, så det er jeg ikke så bekymret for. Det går også fint med forretningen Bil Magasinet – men jeg er eddermugme rasende over den unfair konkurrence!

En ting er, at vi betaler moms i modsætning til aviserne og deres biltillæg. En anden er, at den nye konkurrent på markedet slet ikke producerer noget. De lever af at sælge andres varer, men uden at betale for dem. Det er et genialt koncept! De høster indtægten fra danske annoncører, men vil ikke tage ansvar for det indhold, de bringer.

Glem alle Facebook's undskyldninger

Set i et historisk perspektiv er det vanvittigt, og for 10 år siden ville vi have flækket af grin, hvis nogen påstod, at den største udbyder af medieindhold i Danmark i 2019 ville være en amerikansk marketingportal, der hverken betaler skat til den danske statskasse eller tager ansvar for sit indhold.

Glem undskyldninger om, at “Facebook jo ikke kan kontrollere alt indhold” – ledelsen med stifter Marc Zuckerberg i spidsen er flade af grin over, at de slipper afsted med det, og deres største problem er, at de ikke aner, hvad de skal stille op med de milliarder af dollars, de tjener over hele verden.