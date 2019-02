Elbilerne kommer – og I skal glæde jer!

I 1910’erne var det normalt, at biler kun bremsede på baghjulene. Teknologien med både at styre og bremse med de samme hjul var ikke særlig udbredt, så da de første racerbiler eksperimenterede med bremser på forhjulene, rejste der sig en protest: Hvad skal det nu til for? Kan folk ikke bare lære at køre bil?

Efter krigen var skeptikerne på banen igen. Fra motorsporten kom der meldinger om, at der var kostbare sekunder at hente på racer­banen ved at sænke vindmodstanden for at opnå højere topfart, højere svinghastigheder og lavere forbrug. Racerbilerne fik vinger og spoilere på trods af protester fra dem, der ikke ville have lavet noget om, og som syntes, at det var grimt. "Kørerne skal bare lære at køre bil," lød det.

Største revolution siden forbrændingsmotoren

I dag står vi foran den største revolution i bilernes historie siden forbrændingsmotoren blev udbredt for 120 år siden, og pisset er igen i kog.

På Facebook bekræfter skeptikerne hinanden i, at de ikke skal have en elbil, hvorefter de linker til (ældre) artikler om CO2-udslip fra vugge til grav af en bils levetid, der viser, at du skal køre mindst en million kilometer i en Tesla, før den er mere miljøvenlig end en fossilbil. En angiveligt liberal dansk statsminister står frem med en ambition om helt at udfase fossil­bilerne inden år 2035, og mødes med vantro (at den slags besluttes i EU og ikke af en dansk regering, ignorerer skeptikerne).

Jeg var bag rattet af den første Tesla i Danmark for 10 år siden (Roadster var primitiv, eksplosiv hurtig og hård som en hestevogn), og har siden testet samtlige elbiler på markedet. Jeg har også kørt stort set samtlige benzin, ­diesel-, hybrid- og brintbiler på det danske marked.

Min konklusion er: En bil er ikke defineret af, hvad der driver den.