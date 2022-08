Bachmann er olm: Sæt dig dog ind i elbiler, inden du kæfter op

Covid-19, krig og elbiler

For ikke særlig lang tid siden var det en kvalitet, at folk vidste noget om det, de udtalte sig om. Hvis man skulle indrykke et læserbrev i en avis om perspektiverne i genanvendelse af batterier eller forurening fra udvinding af fossile brændstoffer, gik debatredaktøren selvfølgelig ud fra, at man havde viden om emnet eller i hvert fald kunne henvise til en eller flere kilder, der bakkede op om troværdigheden. Avisen tjekkede, at afsenderen var den, han eller hun gav sig ud for at være, fordi en avis i Danmark har ansvar for det, den trykker.

Så kom Facebook og med det en tsunami af udokumenterede påstande, synsninger og kommentarer til emner, som folk ikke har den fjerneste viden om. Facebook fortæller, at de ikke har ansvar for det, der sker på deres platform, mens de skovler milliarder af kroner ind på en smart forretningskonstruktion, som man ikke betaler skat af i Danmark. Organisationen udviser intet ansvar og er usynlig i mediebilledet, og når der sker noget problematisk, kan journalister ikke få et svar. Hvem skulle have troet, at der pludselig ville opstå en hær af amatørvirologer i Danmark? Og som på kort tid blev omskolet til at være militærstrateger med indgående viden om Østeuropa og de bagvedliggende årsager til krigen? Det sker på Facebook.

Mytedannelsen fortsætter, når det kommer til elbiler. På Facebook er det helt i orden at skrive en kommentar om noget, som man ikke har nogen viden om, men som man alligevel mener, at verden skal orienteres om.