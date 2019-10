Årets Bil i Danmark 2020: Sådan stemmer jurymedlem Steen Bachmann

Ny Kia-model overrasker

Ved første øjekast ligner den nye Kia en højbenet Ceed iført moderigtige off-road-skørter, men bag rattet konstaterer man, at den er mere end det. Den fikse crossover føles som en selvstændig model og overrasker ved at køre som en dynamisk vellykket hatchback samtidig med at tilbyde en høj førerposition.

Med et moderne motorprogram med benzinmotorer på 120,140 eller 204 hk og en dieselmotor med 115 eller 136 hk har XCeed en motor for enhver smag. Der er valg mellem manuelt eller dobbeltkoblingsgear. I starten af 2020 kommer Xceed som plugin- hybrid med drivlinen fra Kia Niro PHEV. Den består af en 1,6 liters benzinmotor, et 8,9 kWh batteri og en elmotor, som tilsammen giver en systemydelse på 141 hk og en rækkevidde på strøm alene på 60 km. Plugin-hybriden var ikke til stede ved kåringen i Silkeborg.

Bag rattet sidder du kun marginalt højere end i en almindelig Ceed, så der er ikke meget SUV-stemning. Modellen kommer også kun med forhjulstræk. Men den lille ekstra frihøjde giver en følelse af en bil, du kan udsætte for lidt af hvert uden at være bekymret for at skrabe

kofangerne. Vi pløjede testbilen ned ad en særdeles hullet grusvej og over et par høje kantsten uden at høre en mislyd fra undervognen. Den blødere undervognsafstemning kan vitterligt mærkes, og i kombination med en bedre støjisolering opleves Xceed som en mere komfortabel bil end Ceed.