Første test: Bil Magasinet kører VW's nye prototype - T-Cross

Hvorfor er T-Cross plastret til?

T-Cross bliver først vist endeligt frem til efteråret og er endnu ikke 100 procent færdigudviklet. Plastikken udenpå skal forvirre øjet og midterkonsollen er dækket til med et tæppe for at skjule de håndlavede plastikdele i prototypen. Da mange af delene er håndlavede løber prisen op over 1 million euro per bil.

Vi har fået lov at se bilen uden plastik og tæppe i et lukket lokale med vagter og er generelt begejstrede for designet. Specielt bagenden skiller sig tilpas ud med en refleks, der løber henover bagklappen mellem baglygterne.

I kabinen kender vi mange af delene fra VW Polo men i T-Cross bliver der endnu større frihed til at sammensætte farver og materialer som i mange af konkurrenterne – et vigtigt købsargument for købere i klassen. Der bliver samtidig mulighed for digital instrumentering, en 8” infotainmentskærm, trådløs opladning af telefonen og Beats lydsystem.