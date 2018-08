Vi tester VW's nye Polo GTI på gaden i Danmark

Endelig en VW Polo GTI!

Indtil for nylig har vi måttet kigge langt efter et GTI-logo monteret på bagklappen af en VW Polo, men de tider er nu officielt forbi. Den seneste og sjette generation af VW Polo er nemlig kommet i en GTI, som importøren for en gangs skyld har valgt at introducere på det danske marked.

Motor er hentet fra storebror Golf GTI

GTI-opskriften er helt klassisk. Bilen er derfor udstyret med et frækkere skørtesæt både for og bag, større fælge, større bremser, lavere undervogn og ikke mindst en større og kraftigere motor. I disse downsizing-tider er det lækkert at finde et kraftværk med lidt volumen under hjelmen på Polo GTI. Motoren er på 2,0 liter og er monteret med en turbolader. Vi kender den i forvejen fra Golf GTI, hvor den har gjort tjeneste i nogle år. I Golf’en yder den enten 230 hk eller 245 hk, mens den i Polo’en er droslet ned til mere beskedne 200 hk.

Nul til 100 km/t er overstået på kun 6,7 sekunder, og du behøver ikke røre i suppen, for testbilen er udstyret med det lynhurtige DSG-gear. Senere kommer dog også muligheden for at vælge en manuel gearkasse, hvilket vil skære en bid af prisen.