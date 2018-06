Første test: Ny Volvo V60 er en kæmpe stationcar

Hvor er vi?

Calafell, Spanien

Hvad er nyt ved Volvo V60?

Volvo's nye designsprog er svært betagende – også på den nye V60, der har adopteret det fra storebror Volvo V90, blot i en mindre indpakning. LED-forlygterne, der er standard på alle udstyrsversioner, er let genkendelig så du aldrig er i tvivl om, hvad der nærmer sig.

Det næste der slår dig er størrelsen. Den nye V60 er blevet en kæmpe bil med en ekstra længde på 12 cm sammenlignet med forgængeren. Den ekstra længde kommer ikke mindst fra den nye platform, der også bruges til Volvo V90 og SUV’en XC90. De 12 centimeter giver godt med plads på bagsæderne og ikke mindst et enormt bagagerum på 529 liter – det er mere end hvad konkurrenterne fra Audi, BMW og Mercedes kan præstere.

Akselafstanden er også blevet længere og det hjælper på komforten og stabiliteten ved høje hastigheder, men det ændrer desværre ikke på, at der ikke er meget føling fra styretøjet – nogen skarp køremaskine bliver det aldrig. Læn dig i stedet tilbage i de fine sæder og tag køreturen gennem landet så nemt som ingenting.

Som altid med Volvo er sikkerheden i højsædet og den nye V60 fås selvfølgelig med en lang række aktive sikkerhedssystemer. Når Volvo præsenterer en ny model er der samtidig altid præmiere på et nyt sikkerhedssystem. I V60 kan radaren i fronten nu registrere modkørende trafik i din bane, der for eksempel er midt i en overhaling, og bremser derefter bilen ned for at undgå, eller i hvert fald formilde, kollision.