Vi tester VW California på surfertur til Klitmøller

Kursen er sat mod "Cold Hawaii"

Efter nogle timers afslappet kørsel på tværs af Danmark glider vi roligt ind på parkeringspladsen for surferbutikken Westwind i Klitmøller. Her mødes surfere fra hele verden for at tackle Vesterhavets hårde bølger, og det gælder om at have sit grej i orden. Selv om vi hverken har våddragt på kroppen eller et surfbræt i hånden, får vi alligevel anerkendende nik fra de langhårede gutter, som tydeligvis lever livet i nuet. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de alle sammen misunder os den havblå VW California, og det er der god grund til.