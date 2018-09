Vi tester Nissan Qashqai i hverdagen

Grove toner fra Qashqai's dieselmaskine

Umiddelbart starter testturen godt. Nissan Qashqai ser godt ud specielt med Tekna+-udstyrspakken med blandt andet 19” fælge, Bose-lydanlæg, 2-zone klimaanlæg, LED-forlygter, navigation, ellædersæder og meget mere. Du føler, at du sætter dig ind i en topudstyret SUV – indtil du starter motoren.

Dieselmaskinen har et groft lydspor, og selv om der på papiret gemmer sig 320 Nm, føles de aldrig imponerende. Noget af det skyldes også, at gearkassen er af CVT-typen, som vi generelt ikke er for glade for her på bladet. Gearet har fået indlagt nogle falske skift, så det skal føles som et gammeldags automatgear, men den virker i stedet bare lidt kikset. Stod det til mig, ville jeg gå efter en benziner i stedet og gerne med manuelt gear.