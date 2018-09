Vi kører Mercedes' smukke boulevardracer med hybridteknologi og 435 hk

Hvordan kører den?

E53'eren er til dig, der gerne vil have en bil, som både kan opføre sig sportsligt, når du vil have det, og civiliseret, når hverdagen presser sig på. Et 9-trins automatgear og firehjulstræk sørger for at gøre oplevelsen så glidende som muligt. De 435 hk gør, at den kan ramme 100 km/t på 4,4 sekunder i coupé-udgaven og 4,5 sekunder som cabriolet. Topfarten er elektronisk begrænset til 250 km/t. Den kan dog hæves til 270 km/t, hvis du tilkøber den såkaldte AMG Driver's Package.