Test: VW Touareg har aldrig været så luksuriøs, som den er nu

Tredje generation af modellen er gået fra at være en lidt stivbenet og traditionel SUV til en regulær luksus-SUV. Touareg er baseret på samme platform som Audi Q7, Porsche Cayenne og faktisk også Lamborghini Urus, og udover den afdøde luksusbil Phaeton har verden aldrig før set en Volkswagen på dette niveau. Vi skal da lige love for, at der er skruet op for ambitionerne.

Nyt digitalt cockpit

Det gælder først og fremmest de nye digitale instrumenter, der består af en 12” skærm bag rattet og en trykfølsom 15” skærm i midten. De to flyder sammen og opleves som én stor skærm, der er lige så nem at bruge som en ipad.

Menuer og ikoner flyttes rundt ved at holde fingeren nede som på en smartphone, reaktionstiden er ninjahurtig, og skærmene gengiver indholdet forbilledligt, hvad enten det er en menu for offroad-indstilling eller det flotte kort fra Google Maps, der opdateres gratis i tre år. Touareg kan godt købes uden, men det vil være synd, så find de 49.990 kr. til systemet, som VW har døbt Innovation Cockpit.