Test: Stilfuld VW Arteon til overklassen

Er du på jagt efter noget, som er stilfuldt og fornuftigt på samme tid, så bør du overveje VW Arteon. Det er VW’s svar på en Mercedes CLS til folket, og den er netop blevet udstyret med VAG-gruppens nye 1,5-liters TSI-motor, som skal gøre den mere økonomisk.

Arteon med cylinderfrakobling

Motorens trumfkort er, at den kan slå to af de fire cylindre fra, når den cruiser, og det hjælper med at holde et brændstofforbrug på respektable 17,2 km/l. Bagsiden af medaljen er, at de 150 hk ikke helt er nok til at sætte gang i Arteon-festen. Den ser godt ud, ja, men du er ikke den første til at slippe afsted fra lyskrydsduellen. Kan du leve med det, vil du dog stadig være fint tilfreds.