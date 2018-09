Renault Grand Scenic: Nyt og fint kraftværk i fransk familiecontainer

140 hk er minimum i Grand Scenic

Testbilen er den kraftigste af de to, og det nye maskineri fungerer fint i den forstand, at man ikke hører eller mærker meget til det. Nul til 100 km/t tager 10,5 sekunder, så det er ikke nogen raket, men langt de fleste vil fint kunne leve med det. Personligt ville jeg undgå at få den med færre hk, da jeg her vil frygte, at den vil føles decideret sløv.

Testbilen er udstyret med et 7-trins dobbeltkoblingsgear, som måske lige skulle have en tur med den elektroniske tættekam. Flere gange hænger den i gearerne, og når motoren går ud ved lyskryds på grund af start/stop-systemet, kan det være svært at sætte roligt i gang.

Den nye motor giver et bedre brændstofforbrug. Den gamle 130-hestes 1,2’er gik 16,4 km/l i snit, mens den nye hæver det tal til 18,2 km/l. Kun hvis du har et meget stort kørselsbehov, vil det i fremtiden kunne betale sig at købe dieselvarianterne i Grand Scenic-familien.

Som familiebil fungerer den 7-personers Grand Scenic overraskende godt. Komforten er god på trods af de enormt store (men smalle) 20” hjul.