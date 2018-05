Renault Captur kom på markedet i 2013 – duer den i 2018?

Duer den fem år efter?

Det efterlader en bil, der er et stykke fra sine velmagtsdage, og Captur må se sig overhalet på mange punkter af de fleste konkurrenter.Captur falder ikke helt igennem, men den duer ikke til fulde.Men er du tiltrukket af bilens ydre design, kan du også glæde dig over en fin og rolig motorgang med fire cylindre samt en fin langturskomfort.Priserne for Renault Captur begynder ved 174.880 kr. for en variant med 90 benzin-hestekræfter.