Porsche Cayenne Turbo: Bilernes svar på Brutalis!

Du stiger op i en Porsche Cayenne, hvilket er rart. Fra kommandobroen har du et godt udsyn, og den føles lige umiddelbart som en SUV i klassisk forstand. Nøglen, som sidder til venstre for rattet, giver dog et hint om denne bils aner. Detaljen stammer fra Porsche’s ikoniske 911, og selv om de to ikke har noget tilfælles rent teknisk, så er de bygget ud fra samme device om, at biler skal være hurtige, holdbare og praktiske.

Motoren brummer som en hyggelig morfar, når du starter de otte cylindre, to turboer og 32 ventiler. Der er dog intet “morfar” over denne bil, hvilket vi finder ud af i det sekund, vi kører fra færgen i Puttgarden og ankommer på Autobahn. Placeret i ydersporet glider vi forbi den hvide runde tavle, som fastslår, at der pludselig er fri leg i forhold til hastighed.

I kabinen sidder tre mand, mens bagagerummet er fyldt til randen. Ingen af os mærker noget til de ­ekstra kg. I stedet bliver vi presset tilbage i sæderne, mens det digitale speedometer flimrer for øjnene af os. Vi stopper selv festen ved 240 km/t, da testbilen er monteret med vinterdæk. Stod bilen på sommerdæk, ville det ikke være noget problem at fortsætte op til topfarten, som er 286 km/t på Cayenne Turbo.