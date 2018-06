Første test: Peugeot 508 går direkte efter VW Passat

Hvor?

Hvad er nyt i Peugeot 508?

Peugeot 508 præsenteres meget tæt på hjemlandet i det mondæne Monaco.

Den nye 508-model ligner til forveksling en sedan, men der er faktisk tale om en hatchback-konstruktion, hvor bagklappen åbner med op til toppen af bagruden og derved skaber en større åbning ind til bagagerummet. Lignende hatchback-løsning med sedandesign kender vi blandt andet fra Skoda Rapid og VW Arteon.



Der er også ny mekanik pakket ind i det friske og lave design. Et godt stykke inde i 2019 vil der dukke en plug in hybrid-variant af 508 op, der benytter kombinationen af benzinmotor, elmotor og en batteripakke.



Indtil da må vi nøjes med benzin- og dieselmotorer, der som noget nyt får muligheden for en 8-trins konventionel automatgearkasse med momentomformer fra Aisin.



I kabinen kører Peugeot videre med i-Cockpit og det lille rat, mens de også tilbyder et infrarødt kamerasystem, der via en skærm kan gøre nat til dag, hvis der køres efter mørkets frembrud.