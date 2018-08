Ny Suzuki Swift Sport får kamp til stregen

Hård konkurrence

Med et prisskilt på 224.900 kr. for den nye Swift Sport, er den blevet en hel del dyrere end forgængeren, som startede fra 179.900 kr. For pengene får du en fuldt udstyret Swift Sport.

Den nye Swift Sport skal klare sig i et felt med knaldhård konkurrence. Blandt andet Seat Ibiza FR med 150 hk til 199.000 kr., hvor du dog skal sætte mange krydser på ekstraudstyrs­listen for at nå niveauet i Suzuki. For omkring 50.000 mere kan du få fingrende i den nye Ford Fiesta ST eller VW Polo GTI, som begge to kan bryste sig af at have 200 hk og mere plads.