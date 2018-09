Ny Kia Ceed med et strejf af BMW

Selvom Kia forsøger at bilde os ind, at der er tale om en helt ny Kia Ceed, der er reelt blot tale en større facelift, af den nuværende model. Frem for at starte fra ­bunden, har fabrikken taget udgangspunkt i den eksisterende model. Det betyder velkendt teknik, der har fået en ordentlig overhaling, så den fremstår som en helt ny Ceed.

Stivere affjedring i Ceed

For at give Ceed mere kant, har Kia ansat en mand ved navn Albert Biermann, det siger dig måske ikke lige umiddelbart noget, men han stod i flere årtier i spidsen for BMW’s M-afdeling. Hans første prestigeprojekt hos Kia, var den roste Stinger. Den viden har fik derfra, skulle efter sigende nu være givet videre til Kia Ceed.

Men at dømme efter den første tur, har Biermann været lidt tilbageholdende. Angiveligt er affjedringen helt ny med 40 pct. stivere fjedre, en 22 pct. stivere krængningsstabilisator og et 17 pct. mere direkte styretøj, som blot har 2,4 omdrejninger fra stop til stop.

Resultatet er en mere stilfærdig Ceed med bedre retningsstabilitet, men at dømme efter den første korte tur ved den danske præsentation i Nordsjælland er der ikke en markant bedre dynamik at spore – i hvert fald ikke på de billigste versioner, hvor styretøjet stadig er standard. Versioner med kørestilsvælger, kaldet “Drive Mode Select”, giver en stærkere oplevelse af dynamik, ikke mindst fordi styretøjet bliver fastere.