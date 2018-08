Ny Audi A6 giver konkurrenterne kamp til stregen

Mild-hybrid-system i Audi A6

Gadgets er et vigtigt punkt i den nye Audi A6. Et hav af sensorer fodrer bilens mange sikkerhedssystemer, og oven i det almindelige elsystem på 12 volt er her også et 48-volt system på alle varianter med V6-motor. Systemet har et lille lithiumbatteri under gulvet i bagagerummet koblet sammen med de mange sensorer.

Fordelen ved samspillet er, at de tilsammen kan forberede sig og forudsige situationer, hvor der kan opsamles motorbremse-energi eller hjælpe bilen til at coaste (køre i friløb) ved jævn fart uden brug af forbrændingsmotoren i op til 40 sekunder ad gangen.

Der er ikke tale om et hybridsystem, der kan trække bilen uden hjælp, som vi for eksempel kender det fra VW’s GTE-modeller. Ud over at opsamle energi kan 48-volt systemet også starte forbrændingsmotoren i forbindelse med start/stop-kørsel via en remtrukket generator. Slutteligt kan 48-volt systemet levere opsamlet energi til bilens 12 volt system, så dette system ikke skal bruge energi til at generere el til servostyring, klimaanlæg og infotainment.

De mange sikkerhedssystemer omfatter naturligvis adaptiv fartpilot, som også bruger data fra GPS’en, så A6 automatisk kan nedsætte farten før et skarpt sving.

De fleste sensorer, radarer og kameraer er flot skjult i den elegante tysker. Men i kølergrillen sidder en radar og en scanner, der er tydelige og sender tankerne hen på civile politibilers skjulte blå blink. Formålet med teknologierne er at få dig og bilen sikkert og effektivt frem i traffikken.