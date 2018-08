Morskaben længe leve i ny Ford Fiesta ST

Karakterløs ved lave omdrejninger

Motor og gearkasse er også fine sager, omend den 3-cylindrede motor er karakterløs ved lave omdrejninger. Med cylinderfrakobling bliver den 2-cylindret under visse forhold. Den mekaniske pakke er let at betjene, og det hele fungerer godt specielt ved bykørsel.

Gearkassen er en klassisk manuel med seks trin. Det har dog ikke holdt gadget-afdelingen fra at give den ­Launch Control. Jeg er ikke i tvivl om, at systemet er effektivt og vil kunne gøre mig til skamme målt på tid. Jeg er dog stadig af den holdning, at det at lægge fra land i en bil med manuelt gear er en kunst og en sport, der er sjov at gøre selv. Launch Control giver mening med automatgearkasser, men jeg er ikke overbevist i Fiesta ST.

Elektronisk hjælp er der også at finde i de tre køreprogrammer Normal, Sport og Track, der blandt andet ændrer speeder­respons.

Fiesta ST priser

Priserne på Fiesta ST starter ved 274.800 kr., hvilket gør den billigere end VW Polo GTI med DSG-dobbeltkoblingsgearkasse til en samlet pris på 280.294 kr. Renault Clio R.S. (også med dobbeltkoblingsgearkasse og 200 hk) koster fra 308.880 kr. Skal Fiesta ST have fem døre som de andre to, stiger prisen med 5.040 kr., hvilket sjovt nok også er prisen for 18” alufælge.