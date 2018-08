Mercedes-Benz CLS: Test af selvsikkert stilikon

Mercedes CLS er ikke bare det mere lækre alternativ til den ordinære Mercedes E-klasse. Den er mere end det. CLS-modellen grundlagde klassen for 4-dørs coupéer i 2004. Det var et halvt årti inden, de andre konkurrenter kom i gear. Derfor har Mercedes også et navn og rygte, de skal leve op til, når de introducerer tredje og nyeste generation af designer-limousinen.

Rent design i Mercedes CLS

Modsat hvad man kunne have forventet, har Mercedes arbejdet på et mere rent design. Linje efter linje er blevet fjernet lige indtil, der kun var det mest basale tilbage. Det har skabt et glat og nærmest Stealth­­agtigt udtryk, der især kommer til sin ret i levende live.

En enkelt af testbilerne står på de standard 18” fælge, hvor CLS faktisk bliver lige lovlig anonym at se på. Især sammenlignet med hovedkonkurrenten Audi A7, der modsat ikke er ude på at skjule sig selv. Heldigvis skal der ikke meget mere end et par 19” fælge til at vække designet og “hajnæse”-fronten til live, så det kan følge med det nye motorprogram i CLS.

CLS kommer også med 4 cylindret motor

Under motorhjelmen er der nemlig fuld gang i udviklingen. Ved lanceringen kommer CLS enten med en benzinmotor med 367 hk og et 48V elektrisk system eller en dieselmotor med enten 286 hk eller 340 hk. Begge motorer har seks cylindre på række, firehjulstræk og 9-trins automatgearkasse som standard. Senere på året kommer der også en 4-cylindret benzinmotor og en 4-cylindret dieselmotor. Og så er der selvfølgelig dén med AMG-logoet.