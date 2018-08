Lotus Omega: Muskelsedan med biturbo og 377 hk

I 1990 fik motoren ­indsprøjtning og 24 ventiler, og blev blandt andet brugt i Omega 3000. Lotus tog over herfra og hævede slagvolumen til 3,6 liter ved at øge slaglængden fra 68,9 mm til 85 mm for de seks stempler, da de monterede en ny krumtap.

Monterede to Garret T25-turboladere

Ventilerne erstattedes af nogle nye natriumkølede af slagsen. Stemplerne udskiftedes samtidig til smedede stempler leveret af Mahle, mens plejlstængerne var noget, Lotus selv stod for. Kompressionen blev sænket, indsprøjtningssystemet ændret og selve motorblokken forstærket.

Vigtigst af alt var dog de to Garrett T25-turboer, som blev skruet på motoren, mens det tyske firma Behr stod for at levere en stor ladeluftkøler. Sammen med ændringerne i undervognen og andre steder blev arbejdet så omfattende, at englænderne gav bilen et Lotus-identifikationsnummer, præcis som alle andre Lotus-modeller. Lotus Omega fik nummeret “Type 104”.

Da jeg vælger første gear i den manuelle 6-trins gearkasse, der i øvrigt stammer fra en anden af GM’s perler, Corvette C4 ZR1, husker jeg at mærke efter, hvor tung koblingen er. Den er ret tung, men ikke svær at betjene. Vandringen er dog til den lange side, men punktet, hvor koblingen griber fat, og Omega’en begynder at bevæge sig, finder jeg hurtigt.