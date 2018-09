Langturstest med gassen i bund: Le Mans t/r i BMW X3 M40i

På turen derned foreslog bimmerens navi-system (33.751 kr., gisp!), at vi kørte over Fyn og tog A7 sydpå. Megadum idé, for der er uendeligt vejarbejde hele vejen til Köln, så det var en skidt start. De første 500 km kunne vi lige så godt have kørt i vores Up, for herhjemme bliver man slagtet, hvis man kører for stærkt, og Autobahn syd for Flensborg er ét stort vejarbejde.

Delvist selvkørende funktion i BMW X3 virker godt

Nå, men jeg udforskede den delvist selvkørende funktion, og den er god.

Vognbaneassisten holder stille og roligt bilen mellem vejstriberne og går ikke i panik over smalle vejbaner. Den adaptive fartpilot (23.437 kr.) er en af markedets bedste, uanset om du kører 80 eller 180 km/t. Den burde være standard i denne prisklasse, men det er den ikke hos de tyske mærker.