Jeep Wrangler er vild med mudder i første test

Under motorhjelmen gemmer sig nyheder i form af introduktionen af to 4-cylindrede motorer – en diesel og en benziner. Til at tøjle kræfterne er indsat en ny 8-trins automatgearkasse, som bliver eneste mulighed. Til venstre for gearvælgeren sidder en anden gearvælger. Denne betjener Command-Trac-systemet, der kan indstille Jeep'ens forskellige gearinger og muligheder for to- eller firehjulstræk, mens bilen kører op til 72 km/t.