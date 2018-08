Sådan kører den nye elektriske Jaguar I-Pace

I-Pace har en vægtfordeling på 50:50

På den rigtige keglebane stilles der større krav til balance. Det er let nok at lave en hurtig elbil – det er bare at lukke mere strøm fra batteriet ud i motorerne – men det er en anden sag at få den til at styre og dreje. Her overrasker I-Pace.

Med en vægtfordeling på 50:50 pct. for/bag og et firehjulstræk, der selv fordeler kræfterne, går bilen let fra sving til sving og skifter kurs uden at anstrenge sig. I "Sport" føles styretøjet tungere, og man skal køre hurtigt for at fremprovokere udskridninger. Når bilen mister greb, sker det fuldstændig lineært over alle fire hjul samtidig, hvilket betyder en følelse af en letkørt bil.

Få V8 lyd ud gennem højttalerne

Men er den også sjov? Ja, det er den faktisk. I "Sport" kan man slå en afdæmpet V8-rumlen til, som kommer fra højttalerne i det iøvrigt fremragende lydanlæg. I kabinen lyder det som sportsvognen F-Pace med V8-motor, og udenpå laver bilen ikke en lyd bortset fra lidt symbolsk hvinen fra dækkene. Grin bare, men hvis vi skal køre elbil i fremtiden, er det rart at prøve, at det ikke behøver være dødsygt.